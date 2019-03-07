Самарин остался не доволен прокатом на Универсиаде

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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в произвольной программе на Универсиаде, передает Sport24.

Фигурист еще раз напомнил всем, что для него эти соревнования были подготовкой перед чемпионатом мира.

«Мой главный старт — чемпионат мира. Здесь я проверял себя, свои ошибки. Они в итоге были, будем их исправлять»,— сказал фигурист.

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Он добавил, что остался прокатом был вообще не доволен. Но эта проверка была необходима.

По словам спортсмена, в настоящий момент его уже ничего не беспокоит.

Ранее Максим Ковтун выиграл короткую программу на Универсиаде.