Самарин остался не доволен прокатом на Универсиаде
Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в произвольной программе на Универсиаде, передает Sport24.
Фигурист еще раз напомнил всем, что для него эти соревнования были подготовкой перед чемпионатом мира.
«Мой главный старт — чемпионат мира. Здесь я проверял себя, свои ошибки. Они в итоге были, будем их исправлять»,— сказал фигурист.
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Он добавил, что остался прокатом был вообще не доволен. Но эта проверка была необходима.
По словам спортсмена, в настоящий момент его уже ничего не беспокоит.
Ранее Максим Ковтун выиграл короткую программу на Универсиаде.