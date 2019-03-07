Названы стартовые составы «Спартака» и «Урала» в 1/4 Олимп Кубка России

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Названы стартовые составы «Урала» и «Спартака» на ответный матч 1/4 Олимп Кубка России, передает «Советский спорт».

Игра пройдет 7 марта в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

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Главный судья предстоящей игры — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Майега, Эль-Кабир, Егорычев, Погребняк

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано, Мелкадзе.

Первый матч, который прошел в Москве в декабре 2018 года, завершилась ничьей со счетом 1:1.

Ранее Илья Кутепов настроен обыграть «Урал» в Олимп Кубке России.