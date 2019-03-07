UFC не разрешил Магомедшарипову провести поединок в России
Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не разрешило ему провести поединок в России.
Спортсмен отметил, что в организации хотят задействовать его только в турнирах на территории США.
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«Был бы рад провести поединок дома. Кроме того, я лично просил, чтобы мне дали бой на московском турнире. Но в UFC решили иначе», — цитирует Магомедшарипова RT.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов вошел в десятку лучших бойцов UFC в полулегком весе.