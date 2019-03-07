UFC не разрешил Магомедшарипову провести поединок в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не разрешило ему провести поединок в России.

Спортсмен отметил, что в организации хотят задействовать его только в турнирах на территории США.

Реклама

«Был бы рад провести поединок дома. Кроме того, я лично просил, чтобы мне дали бой на московском турнире. Но в UFC решили иначе», — цитирует Магомедшарипова RT.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов вошел в десятку лучших бойцов UFC в полулегком весе.