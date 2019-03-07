Легкоатлетка Ласицкене не верит в выступление под флагом России на ЧМ в Катаре
Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не верит в возвращение российским легкоатлетам флага перед мировым первенством в Катаре.
«Надеяться на это хочется, но сейчас все говорит о том, что нас туда не допустят под своим флагом. Те три с половиной года, как нашу федерацию поразили в правах, превратили нас в людей, которые уже мало во что верят.
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Конечно, я очень рада буду ошибиться, но сейчас приходится использовать возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Мировое первенство в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября.