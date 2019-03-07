Президент «ПСЖ» остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Юнайтед»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи негативно отозвался о работе судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», передает «Советский спорт».

Пенальти, который решил судьбу выхода в четвертьфинал, был назначен в компенсированное время после того, как арбитр прибегнул к помощи VAR.

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После того, как Маркус Рэшфорд уверенно реализовал 11-метровый удар, сделав счет 3:1 в матч, счет в серии стал 3:3. Английская команда прошла дальше благодаря правилу выездного гола.

«Для меня это не был пенальти. Очень легко принять такое против «ПСЖ». Но очень трудно принять такое решение против другой команды», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Неймар считает позором пенальти в ворота команды.