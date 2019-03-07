Президент «ПСЖ» остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Юнайтед»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи негативно отозвался о работе судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», передает «Советский спорт».
Пенальти, который решил судьбу выхода в четвертьфинал, был назначен в компенсированное время после того, как арбитр прибегнул к помощи VAR.
После того, как Маркус Рэшфорд уверенно реализовал 11-метровый удар, сделав счет 3:1 в матч, счет в серии стал 3:3. Английская команда прошла дальше благодаря правилу выездного гола.
«Для меня это не был пенальти. Очень легко принять такое против «ПСЖ». Но очень трудно принять такое решение против другой команды», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC.
Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Неймар считает позором пенальти в ворота команды.