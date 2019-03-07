Буффон и «ПСЖ» договорились о продлении контракта

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Вратарь Джанлуиджи Буффон и французский «ПСЖ» договорились о продлении контракта, сообщает «Советский спорт».

Действующее соглашение игрока и команды было рассчитано до конца текущего сезона, но стороны пришли к соглашению и продлили контракт еще на один год.

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Об этом проинформировало издание L'Equipe со ссылкой на Sky Italia, где работает жена вратаря Илария Д'Амико. При этом в источнике не исключают, что контракт может быть продлен еще на год, то есть, Буффон сможет защищать цвета французского клуба до 2021 года.

Ранее капитан «ПСЖ» попросил прощения за вылет из Лиги чемпионов.