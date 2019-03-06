Словенка могла застрелить судью во время тренировки в Эстерсунде
На тренировке перед предстоящим чемпионатом мира в швейцарском Эстерсунде мог произойти несчастный случай, сообщает «Советский спорт».
Турнир стартует 7 марта.
По информации Expressen, 5 марта во время стрелковой тренировки словенская биатлонистка выстрелила по мишени, когда вблизи огневой позиции находился член жюри. Судья, заменявший мишени, ушел с рубежа, когда раздался первый выстрел.
«Через 20 минут после тренировки заменили мишени. Сначала судья дает сигнал, и затем биатлонисты прекращают стрельбу. Только после свистка, означающего, что замена мишеней завершена, тренировку могут продолжить. Словенская спортсменка выстрелила, несмотря присутствующих на стрельбище судей», — заявил помощник тренера сборной Швеции Томас Эберг.
Трагедии удалось избежать, так как биатлонистка выполняла стрелковые упражнения с 24-го щита, а жюри находился у первой установки.
Ранее российские биатлонисты завоевали все медали в спринте Универсиады.