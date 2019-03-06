Российский хоккеист не может забыть бегающих по пляжу геев

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Российский форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко вспомнил свои впечатления от жизни в США, передает TYT.by.

38-летний спортсмен был возмущен тем, как иностранцы воспринимают его родную страну. В ответ он рассказал о трех месяцах жизни в Америке.

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«Три месяца жил с семьей в Майами. В шаге от центра города гетто. Высокие цены на здоровую пищу. Поход в магазин обошелся в $300. На пляже прямо перед детьми бегали обнаженные гомосексуалисты. Разве это нормально?» — не выдержал Терещенко.

Нападающий трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

В России он известен своей игрой в составе московского «Динамо», «Ак Барсп» и «Салават Юлаева».

Ранее минское «Динамо» подписало контракт с трехкратным чемпионом мира.