Российский лыжник погиб в ДТП в Литве

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Известный в Подмосковье лыжник Олег Старков и еще двое россиян погибли в Литве в результате ДТП, сообщает «Подмосковье сегодня».

По предварительным данным, спортсмен и его знакомые ехали на автомобиле и допустили лобовое столкновение с грузовиком на трассе. Остальные подробности пока неизвестны. На месте происшествия работает полиция.

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Старков часто принимал участие в лыжных гонках и регулярно выступал в соревнованиях по лыжероллерам, велогонкам и бегу.

Ранее выигравший три золотые медали на чемпионате мира в Австрии норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил условный срок за ДТП, виновником которого он стал в декабре 2018 года.