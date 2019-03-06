Команда Поветкина бросила переговоры по поводу боя с Усиком
Менеджер российского боксера Александра Поветкина Вадим Корнилов прокомментировал возможный поединок с украинцем Александром Усиком, передает «Спорт-Экспресс».
Команда российского спортсмен еще не вела переговоры с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
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«По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы», — заявил Корнилов.
В последней встрече Усик нокаутировал британца Тони Белью. Россиянин же в крайний раз проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Шлеменко может выйти в октагон 4 мая вместо Александра Емельяненко.