Фристайлистка Прусакова победила в слоупстайле на Универсиаде
Российская фристайлистка Лана Прусакова завоевала награду высшей пробы в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Соотечественница победительницы Анастасия Таталина заняла второе место, француженка Лу Барен — третье.
Студенческие соревнования завершатся 12 марта.
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На данный момент у сборной России 55 медалей, из которых 17 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого дня Универсиады.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот лидируют в соревнованиях спортивных пар после короткой программы в Красноярске.