Фристайлистка Прусакова победила в слоупстайле на Универсиаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/395/12224395/RIAN_3026814.HR-pic905-895x505-17159.jpg">

Российская фристайлистка Лана Прусакова завоевала награду высшей пробы в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Соотечественница победительницы Анастасия Таталина заняла второе место, француженка Лу Барен — третье.

Студенческие соревнования завершатся 12 марта.

Реклама

На данный момент у сборной России 55 медалей, из которых 17 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого дня Универсиады.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот лидируют в соревнованиях спортивных пар после короткой программы в Красноярске.