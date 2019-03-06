Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на Универсиаде

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Российские фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот лидируют в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Судьи оценили прокат спортсменов на 58,92 балла. Серебро завоевали россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (57,72), бронзу — также россияне Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (54,75).

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Всего в соревнованиях выступают четыре пары. На последней строчке расположился дуэт из Казахстана.

Произвольные программы спортивные пары покажут 7 марта.

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