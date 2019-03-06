Тактаров иронично высказался о Емельяненко-младшем

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Прославленный экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал инцидент с участием Александра Емельяненко, арестованного на десять дней.

1 марта спортсмен в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием еще двух машин.

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«Это счастье, когда рядом есть такой человек, настоящий друг, который не даст выпить эту рюмку. Алкоголизм — это болезнь. У меня организм просто не воспринимает: выпил две рюмки, и все, третья не лезет.

У Емельяненко это явно не так. Хотя вроде бы не азиат: это у них нет ферментов», — цитирует Тактарова «Фонтанка».

Ранее российский боец UFC раскритиковал Александра Емельяненко.