Тактаров иронично высказался о Емельяненко-младшем
Прославленный экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал инцидент с участием Александра Емельяненко, арестованного на десять дней.
1 марта спортсмен в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием еще двух машин.
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«Это счастье, когда рядом есть такой человек, настоящий друг, который не даст выпить эту рюмку. Алкоголизм — это болезнь. У меня организм просто не воспринимает: выпил две рюмки, и все, третья не лезет.
У Емельяненко это явно не так. Хотя вроде бы не азиат: это у них нет ферментов», — цитирует Тактарова «Фонтанка».
Ранее российский боец UFC раскритиковал Александра Емельяненко.