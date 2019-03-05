Экс-первая ракетка мира высказалась о трансгендерах в женском спорте

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Бывшая первая ракетка мира американка Мартина Навратилова объяснила свою позицию по теме трансгендеров в женском спорте, передает «Советский спорт».

«Я всегда буду бороться за демократию, равноправие, права человека и то, чтобы закон защищал всех. Когда я говорю о спорте и честных правилах, я не пытаюсь лишить транс-людей возможности вести полную, здоровую жизнь.

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И я, безусловно, не выступаю за насилие в адрес транс-людей, как предполагали некоторые. Я просто хочу, чтобы девочки и женщины, рожденные женщинами, боролись в спорте на как можно более равных условиях», — написала бывшая теннисистка на своем сайте.

Она отметила, что не существует решения, которое сняло бы все вопросы.

«Но мы должны найти правила, которые сделают женский спорт как можно более доступным и честным.

Если допускать в женский спорт всех, то он прекратит существование. Следовательно, любое разумное решение кого-нибудь ограничит. Но кого? Где начать и где закончить?» — добавила Навратилова.

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