Полторанин вышел на связь с властями Казахстана

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Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что применявший допинг лыжник Алексей Полторанин вышел на связь с властями страны.

«Если вы позволите, то мы в среду выйдем с официальным заявлением, там будет более ясным вопрос. Вы сегодня его заявление сами прочитали, он вышел на связь, я думаю, что в среду мы можем полную, окончательную картину вам сказать.

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Да, конечно связь держим. Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев непосредственно ежедневно с ним держит связь», — цитирует Мухамедиулу РИА «Новости».

Ранее Полторанин, задержанный в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, вылетел в Москву.