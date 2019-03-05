Полторанин вышел на связь с властями Казахстана
Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что применявший допинг лыжник Алексей Полторанин вышел на связь с властями страны.
«Если вы позволите, то мы в среду выйдем с официальным заявлением, там будет более ясным вопрос. Вы сегодня его заявление сами прочитали, он вышел на связь, я думаю, что в среду мы можем полную, окончательную картину вам сказать.
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Да, конечно связь держим. Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев непосредственно ежедневно с ним держит связь», — цитирует Мухамедиулу РИА «Новости».
Ранее Полторанин, задержанный в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, вылетел в Москву.