Адвокат жены Глушакова прокомментировал апелляцию игрока на решение по алиментам

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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, об отсутствии оснований для отмены решения суда об алиментах.

Глушакова обязали выплачивать треть дохода на алименты супруге. 4 марта футболист подал апелляцию на решение суда.

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«Глушаков подал апелляционную жалобу и надеется на отмену решения. Его не устроил вердикт, который вынес Никулинский суд. Дата пока не назначена. Как только мы его жалобу получим, подготовим свою позицию, – сказал Жорин. – Если говорить с точки зрения закона, то оснований для отмены этого решения нет. Она абсолютно законна и обоснованна, но мы понимаем в каких реалиях живем», — цитирует Жорина «Спорт-Экспресс».

Адвокат отметил, что после угроз Глушакова в адрес жены, нельзя исключать неожиданного развития событий.

Ранее адвокат Глушаковой высказался об апелляции футболиста на решение по алиментам.