Адвокат жены Глушакова прокомментировал апелляцию игрока на решение по алиментам
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, об отсутствии оснований для отмены решения суда об алиментах.
Глушакова обязали выплачивать треть дохода на алименты супруге. 4 марта футболист подал апелляцию на решение суда.
«Глушаков подал апелляционную жалобу и надеется на отмену решения. Его не устроил вердикт, который вынес Никулинский суд. Дата пока не назначена. Как только мы его жалобу получим, подготовим свою позицию, – сказал Жорин. – Если говорить с точки зрения закона, то оснований для отмены этого решения нет. Она абсолютно законна и обоснованна, но мы понимаем в каких реалиях живем», — цитирует Жорина «Спорт-Экспресс».
Адвокат отметил, что после угроз Глушакова в адрес жены, нельзя исключать неожиданного развития событий.
Ранее адвокат Глушаковой высказался об апелляции футболиста на решение по алиментам.