Украденная у канадского хоккеиста клюшка продана на аукционе
Украденная у канадского хоккеиста клюшка была продана на аукционе за 40 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел после матча сборных Канады и Англии на Универсиаде в Красноярске. Один из болельщиков выхватил клюшку у игрока и убежал с трибун.
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«Клюшку мне подарил канадский хоккеист после игры. Продаю за ненадобностью. Цена символическая. Это не только сувенир с студенческих игр, но и хороший спортивный инвентарь. В отличном состоянии. Перепродажа. (Покупатель на связь не вышел, теперь дешевле)», — написано в объявлении о продаже.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий четвертого дня Универсиады.