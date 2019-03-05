Украденная у канадского хоккеиста клюшка продана на аукционе

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Украденная у канадского хоккеиста клюшка была продана на аукционе за 40 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел после матча сборных Канады и Англии на Универсиаде в Красноярске. Один из болельщиков выхватил клюшку у игрока и убежал с трибун.

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«Клюшку мне подарил канадский хоккеист после игры. Продаю за ненадобностью. Цена символическая. Это не только сувенир с студенческих игр, но и хороший спортивный инвентарь. В отличном состоянии. Перепродажа. (Покупатель на связь не вышел, теперь дешевле)», — написано в объявлении о продаже.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий четвертого дня Универсиады.