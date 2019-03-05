Вяткина выиграла пасьют в спортивном ориентировании на Универсиаде
Россиянка Марина Вяткина одержала победу в гонке преследования в лыжном спортивном ориентировании на Универсиаде в Красноярске, сообщает РИА «Новости».
Спортсменка преодолела трассу с результатом в 31 минуту 38 секунд. Второе и треть место заняли финки – Мирка Суутари с отставанием 1,41 секунды и Лиза Ненонен (+1 минута 43 секунды).
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Студенческие соревнования завершатся 12 марта.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня Универсиады.
Ранее дирекция Универсиады в Красноярске обратилась в полицию с жалобой на фальшивый сайт, на котором предлагают купить билеты на соревнования.