Дирекция Универсиады пожаловалась на сайт с фальшивыми билетами
Дирекция Универсиады в Красноярске обратилась в полицию с жалобой на фальшивый сайт, на котором предлагают купить билеты на соревнования, сообщает ТАСС.
Организаторы студенческих игр заявили, что такие билеты являются недействительными.
«Дирекция зимней Универсиады обратилась в компетентные органы по поводу работы данного ресурса. По нашей информации в ближайшее время вопрос должен быть решен», — заявили в дирекции.
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Также болельщикам, которые уже приобрели билеты в неофициальных точках продаж, советуют сдать их и вернуть свои деньги.
Ранее зрительницу, которую увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках Универсиады, эвакуировали за восемь минут.