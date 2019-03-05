Горланов выиграл гонку в спортивном ориентировании на Универсиаде
Россиянин Сергей Горланов завоевал золотую медаль в гонке преследования в соревнованиях по спортивному лыжному ориентированию на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает РИА «Новости».
Спортсмен показал результат в 34 минуты 38 секунд. Второе место занял его соотечественник Владислав Киселев, уступивший лидеру одну минуту десять секунд. Третья строчка принадлежит финну Мисе Туомалу (+1.21).
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Студенческие соревнования завершатся 12 марта.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня Универсиады.
Ранее российский горнолыжник Енджиевский завоевал серебро в Красноярске.