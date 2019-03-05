Быкова стала второй в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

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Россиянка Милена Быкова заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске, сообщает РИА «Новости».

В финале по результатам двух заездов Быкова уступила 0,26 секунды спортсменке Чон Херим из Южной Кореи. Третья строчка досталась россиянке Наталье Соболевой, которая на 0,82 обыграла соотечественницу Марию Валовую.

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Студенческие соревнования завершатся 12 марта.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня Универсиады.

Ранее российский горнолыжник Енджиевский завоевал серебро в Красноярске.