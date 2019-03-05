Чемпионат России по фигурному катанию может пройти в Красноярске
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерена проводить в Красноярске, где на данный момент проходит зимняя Универсиада, множество турниров, сообщает РИА «Новости».
Генеральный директор организации Александр Коган заявил, что, возможно, в этом городе пройдет следующий чемпионат России.
«Крайне важно проводить такие крупнейшие форумы в разных странах. Я очень горд, что это событие проходит у нас в России, в Красноярске. Я очень надеюсь, что мы расширим географию наших соревнований и здесь будем проводить турниры. Здесь будут выступать наши сильнейшие спортсмены, некоторые поедут на чемпионат мира. Мы бы хотели здесь провести чемпионат нашей страны в ближайшее время на базе дворцов, которые задействованы на Универсиаде», — заявил Коган.
Студенческие соревнования проходят в Красноярске с 1 по 12 марта. Фигуристы представят свои страны 6 февраля.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от японского фестиваля «Сакура».