Чемпионат России по фигурному катанию может пройти в Красноярске

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерена проводить в Красноярске, где на данный момент проходит зимняя Универсиада, множество турниров, сообщает РИА «Новости».

Генеральный директор организации Александр Коган заявил, что, возможно, в этом городе пройдет следующий чемпионат России.

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«Крайне важно проводить такие крупнейшие форумы в разных странах. Я очень горд, что это событие проходит у нас в России, в Красноярске. Я очень надеюсь, что мы расширим географию наших соревнований и здесь будем проводить турниры. Здесь будут выступать наши сильнейшие спортсмены, некоторые поедут на чемпионат мира. Мы бы хотели здесь провести чемпионат нашей страны в ближайшее время на базе дворцов, которые задействованы на Универсиаде», — заявил Коган.

Студенческие соревнования проходят в Красноярске с 1 по 12 марта. Фигуристы представят свои страны 6 февраля.

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