Болельщику из Японии вернули потерянный на Универсиаде паспорт
61-летний Кишимото Ясуши из Японии смог вернуть назад свой потерянный паспорт, сообщает ТАСС.
Японский болельщик, который приехал на Универсиаду в Красноярск, забыл сумку с вещами и документами в такси. Водитель, когда заметил оставленные вещи, незамедлительно отнес их в полицию.
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«Сознательный водитель, который подвозил иностранца, приехал в отдел полиции и передал оставленные вещи в дежурную часть. После этого полицейские вернули документы законному владельцу», — сообщили в краевом главке МВД.
Универсиада проводится со 2 по 12 марта.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали 17 наград во второй медальный день Универсиады.