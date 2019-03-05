Болельщику из Японии вернули потерянный на Универсиаде паспорт

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61-летний Кишимото Ясуши из Японии смог вернуть назад свой потерянный паспорт, сообщает ТАСС.

Японский болельщик, который приехал на Универсиаду в Красноярск, забыл сумку с вещами и документами в такси. Водитель, когда заметил оставленные вещи, незамедлительно отнес их в полицию.

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«Сознательный водитель, который подвозил иностранца, приехал в отдел полиции и передал оставленные вещи в дежурную часть. После этого полицейские вернули документы законному владельцу», — сообщили в краевом главке МВД.

Универсиада проводится со 2 по 12 марта.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали 17 наград во второй медальный день Универсиады.