Нигматуллин: в РПЛ все будут терять очки

<img src="">

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о чемпионкой гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Rusfootball.info.

Он отметил, что по ходу оставшейся части сезона у каждой команды будут свои удачи и проблемы, каждый клуб обязательно потеряет очки.

Реклама

«В дальнейшем терять очки будут все, в том числе и «Зенит». Победа «Зенита» над «Уралом» в принципе была предсказуемой. Потому что он изначально был фаворитом в этой встрече. Что касается игры остальных претендентов на первое место, то надо отметить, что достаточно много времени прошло между первой половиной чемпионата и его возобновлением. Состояние команд отличается от того, что было тогда и сегодня.

Конечно же, у всех будет и подъем, и спад. Расклад может поменяться. Думаю, что фавориты все те же — «Зенит» и «Краснодар», но, конечно, в погоне «Спартак» и «Локомотив». Думаю, что и у ЦСКА еще есть время поправить дела. Несмотря на неудачу в прошедшем матче», — заявил Нигматуллин.

Ранее сообщалось, что экс-президента «Локомотива» расстроила посещаемость матчей РПЛ.