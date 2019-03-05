Загитова поделилась эмоциями от японского фестиваля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от японского фестиваля «Сакура», передает «Советский спорт».
Спортсменка приняла участие в мероприятии, которое прошло в рамках года Японии в России вместе со своей собакой Масару. Стоит отметить, что собаку породы акита-ину, которой недавно исполнился один год, Загитовой подарили в Японии.
«Мы с Масару с большим удовольствием приняли участие в фестивале «Сакура», который прошел в Москве в рамках года Японии в России.
Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей», — написала фигуристка в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Загитова стала участником фестиваля японской культуры в Москве.
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Мы с Масару �� с большим удовольствием приняли участие в фестивале "Сакура" ��������, который прошёл в Москве в рамках года Японии в России. Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии������. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей ����������. #さくら #日本 #ロシア #ロシアの日本の年 #マサル #сакура #япония #годяпониивроссии #масару #japan #sakura #masaru とても光栄なことに、マサル��と共に、モスクワで開催された日露交流イベント、サクラ祭に参加させていただきました��������日本の都道府県の代表者さまにお会いできたこと、そして、とてもありがたいプレゼントを頂けたことに、心より感謝もう申し上げます������日本大使館の皆様、ご招待いただき、素晴らしいゲストの方々といっしょにイベントに参加させていただいた事、心より感謝申し上げます���������� Me and Masaru �� had pleasure in taking part in the "Sakura" fest��������, held in Moscow in connection with The Year of Japan in Russia. It was my honor to meet and get welcome gifts from the representatives of different Prefectures of Japan ������. I would like to thank the Embassy of Japan for the invitation and for being part of this event with so honored guests ����������.