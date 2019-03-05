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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от японского фестиваля «Сакура», передает «Советский спорт».

Спортсменка приняла участие в мероприятии, которое прошло в рамках года Японии в России вместе со своей собакой Масару. Стоит отметить, что собаку породы акита-ину, которой недавно исполнился один год, Загитовой подарили в Японии.

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«Мы с Масару с большим удовольствием приняли участие в фестивале «Сакура», который прошел в Москве в рамках года Японии в России.

Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей», — написала фигуристка в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Загитова стала участником фестиваля японской культуры в Москве.