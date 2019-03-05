Экс-игрок «Реала»: уход Роналду не сказался на команде

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Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, который выступал в мадридском «Реале», поделился мнением об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из команды, передает «Советский спорт».

В летнее трансферное окно 2018 года форвард, который выступал за испанскую команду с 2009 года, перешел в туринский «Ювентус».

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«Не верю, что уход Роналду сделал «Реал» слабее. При всем уважении к Криштиану, ведь он является невероятным футболистом, но это не так. Да, он бы добавил в копилку «Реала» еще несколько голов. Но я всегда утверждал, что «Реал» побеждает, когда действует коллективно.

Роналду забивал много, потому что ему создавали достаточно моментов. Он способен уверенно завершать атаки, но не создавать шансы самостоятельно. За его успехами стояла титаническая работа команды», — приводит слова Зеедорфа El Mundo.

Ранее сообщалось, что дочь Роналду влюбилась в куклу.