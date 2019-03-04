Дочь Роналду влюбилась в куклу

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Девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась видео с дочерью, передает «Советский спорт».

Девочке Еве полтора года. На видео ребенок целует куклу персонажа мальчика-футболиста Оливера Хаттона из японского аниме «Оливер и Бенджи».

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«Первая любовь Евы», — подписала милое видео девушка.

На записи также присутствует еще один ребенок звездного футболиста Алана.

Пара воспитывает четырех детей. Примечательно, что трое из них были рождены от суррогатной матери, общим ребенком Роналду и Родригес является только Алана.

Ранее сообщалось, что Роналду избежал серьезной травмы.