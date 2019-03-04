Варнава оскорбила Бузову и напомнила о разводе с Тарасовым

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Участница Comedy Woman Екатерина Варнава высказалась о разводе телеведущей Ольги Бузовой и футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме Варнава опубликовала совместный снимок звездной пары. В подписи к фотографии она написала неприятный для Бузовой комментарий.

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«Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?» — написала Варнава.

Ранее сообщалось, что Бузова в последнее время увлеклась омским «Авангардом» и пристально следит за выступлениями клуба в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).