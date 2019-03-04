Овечкин отреагировал на смерть четырехкратного обладателя Кубка Стэнли

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал смерть четырехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Теда Линдсея, передает РИА «Новости».

«Конечно, это тяжелая новость. Он был легендой мирового хоккея. Я был взволнован нашей с ним встречей, буду помнить ее всю свою жизнь», — цитирует Овечкина журналистка Washington Post Изабель Хуршудян в твиттере.

Линдсей выступал за «Детройт» и «Чикаго Блэкхоукс». Всего он провел в лиге более 1000 матчей. После завершения карьеры «Детройт» вывел из обращения седьмой номер, под которым играл форвард. В 1966 году Линдсей был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.