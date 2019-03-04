Лидера фанатов «Ювентуса» арестовали по подозрению в работе на мафию

Лидера одной из группировок болельщиков туринского «Ювентуса» арестовали на юге Италии в ходе масштабной операции по борьбе с организованной преступностью, сообщает РИА «Новости».

По информации национального Управления по борьбе с мафией, 4 марта утром были задержаны обвиняющиеся в участии в мафиозной деятельности, включая «контрабанду и торговлю наркотиками, незаконное владение оружием, похищение человека с целью выкупа и повреждение частной собственности посредством поджога».

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Помимо этого, полицейские арестовали обвиняющихся в сексуальном насилии и незаконном лишении свободы.

Газета la Repubblica утверждает, что один из лидеров фанатов «старой синьоры» Андреа Пунторно управлял наркотическим бизнесом и занимался спекуляцией билетами на матчи.

Ранее известный футболист был арестован в состоянии алкогольного опьянения.