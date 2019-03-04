Устюгов объяснил лайк под постом с критикой Губерниева

Российский лыжник Сергей Устюгов объяснил лайк под постом с призывом отстранить комментатора Дмитрия Губерниева от работы на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен объяснил, почему поддержал критику журналиста.

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«Там просто была тема, чтобы заменить Губерниева на Романова. А Андрюху я знаю очень давно, он сам лыжник. Мне казалось, что он прокомментирует лучше. Про отношения с Губерниевым все начали нагнетать после того, как я давал в Рамзау интервью Сергею Смышляеву и сказал, что биатлон сильно раскрутили – копаются в нижнем белье», — заявил Устюгов.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходил с 20 февраля по 3 марта.

Ранее казахстанский лыжник Алексей Полторанин, задержанный в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, так и не вышел на связь с национальной федерацией лыжных гонок республики (ФЛГК).