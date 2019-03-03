Медведев поздравил сборную России с успешным стартом Универсиады

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поделился эмоциями после первого соревновательного дня Всемирной зимней Универсиады, передает ТАСС.

Медведев поздравил российскую команду с успешным стартом и пожелал успехов в дальнейшем. Стоит отметить, что после первого дня сборная России уже возглавила общекомандный медальный зачет.

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«Первый соревновательный день Универсиады в Красноярске уже принес России 12 медалей, в том числе четыре золотых. Отлично выступили наши лыжники, сноубордисты, фристайлисты. Желаю нашей сборной только побед!» — написал Премьер-министр в своем твиттере.

В активе российских спортсменов четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Ранее Россия с разгромным счетом обыграла Японию в хоккейном матче Универсиады.