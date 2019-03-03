Лыжник Мельниченко: я не считал круги и курил бамбук

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Российский лыжник Андрей Мельниченко объяснил свой результат на масс-старте на 50 километром на чемпионате мира по лыжным гонкам, передает РИА «Новости».

Мельниченко показал 13-й результат. Он заявил, что во время гонки просчитался с количеством оставшихся кругов, поэтому не подготовился к финишу так, как нужно.

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«Я обсчитался. Думал, что еще два круга бежать. Увидел, что Большунов финиширует, и подумал: капец! Дело в том, что я не считал круги. Когда тренер Олег Перевозчиков сказал перекладываться, еще подумал: «Зачем перекладываться? Время-то еще есть». Знал бы, что происходит на самом деле, переложился бы в начало группы.

А так сидел сзади, бамбук курил, думал, пусть другие накатывают. А я за ними посижу, а потом ка-а-к накачу! Попил, никуда не торопился, думал о том, что за круг до финиша лыжи поменяю. А оказывается, уже финиш…» — сказал Мельниченко.

Стоит отметить, что российский лыжник Александр Большунов пришел вторым в масс-старте.

Ранее сообщалось, что Россия заняла пятое место в медальном зачете ЧМ по лыжным гонкам.