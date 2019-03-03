Путин: Красноярск давно заслужил развитие инфраструктуры

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Президент России Владимир Путин отметил, что Красноярск, в котором проходит Всемирная зимняя Универсиада — 2019, давно заслужил развитие инфраструктуры, передает ТАСС.

Также глава государства отметил, что такие крупные спортивные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни и привлекают внимание миллионов людей.

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«Что касается материального наследия, то да, разумеется, спортивные сооружения, уверен, будут использоваться. Ведь понимаете в чем дело: Красноярск почему в свое время я так активно поддержал? Красноярск — миллионник, огромный город. Здесь нужно развивать и транспортную инфраструктуру, и социальную, и в том числе спортивную - Красноярск это заслужил давно», — сказал президент в эфире программы «Россия. Кремль. Путин».

Ранее Путин отметил пользу Универсиады для Красноярска.