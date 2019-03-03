Путин отметил пользу Универсиады для Красноярска

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Президент России Владимир Путин отметил пользу Универсиады-2019 для Красноярска, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что объекты, которые были построены для турнира, пойдут на пользу городу и региону. Особенно президент акцентировал внимание на объектах общей характеристики, а не только на спортивных и транспортных.

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«Здесь наследие у нас не только с точки зрения строительства кампуса - великолепный кампус получился в университете, - не только с точки зрения инфраструктуры транспортной и спортивной, но и таких вещей, которые носят общий характер и в любом случае использоваться будут горожанами для города.

Это очень хорошее мероприятие, оно пошло и пойдет на пользу городу и региону в целом», - сказал Путин в эфире программы «Россия. Кремль. Путин».

Ранее Путин наградил победителей лыжной гонки на Универсиаде.