Путин отметил пользу Универсиады для Красноярска
Президент России Владимир Путин отметил пользу Универсиады-2019 для Красноярска, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что объекты, которые были построены для турнира, пойдут на пользу городу и региону. Особенно президент акцентировал внимание на объектах общей характеристики, а не только на спортивных и транспортных.
«Здесь наследие у нас не только с точки зрения строительства кампуса - великолепный кампус получился в университете, - не только с точки зрения инфраструктуры транспортной и спортивной, но и таких вещей, которые носят общий характер и в любом случае использоваться будут горожанами для города.
Это очень хорошее мероприятие, оно пошло и пойдет на пользу городу и региону в целом», - сказал Путин в эфире программы «Россия. Кремль. Путин».
Ранее Путин наградил победителей лыжной гонки на Универсиаде.