Названа дата рассмотрения дела биатлонистки Васильевой по допингу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/687/12211687/RIAN_5759214.HR-pic905-895x505-27138.jpg">

Решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой о пропуске допинг-тестов могут озвучить до 5 марта включительно, передает ТАСС.

По словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, такие сроки назвал Международный союз биатлонистов (IBU).

Реклама

«Решение по Васильевой ждем 4-5 марта, без него взять на чемпионат мира мы ее не можем», — сказал Драчев.

3 марта был объявлен состав женской сборной России на чемпионат мира, который состоится с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Участие Васильевой в соревнованиях зависит от решения IBU.

За пропуск трех допинг-тестов за последние 12 месяцев биатлонистка может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет.

Ранее Васильева не смогла пройти квалификацию в суперспринте на Кубке IBU.