Российский боец Магомедшарипов ожидает поединок за титул чемпиона UFC

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Российский боец Забит Магомедшарипов после победы над американцем Джереми Стивенсом заявил, что в ближайшее время ему могут предложить титульный поединок в полулегком весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Я думаю, что где-то уже через бой будет титульный поединок. Стивенс достаточно высок в рейтинге, после него должен быть соперник из топ-5, ну а потом, если все будет хорошо, то титул», — цитирует Магомедшарипова ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянин одержал победу над Стивенсом единогласным решением судей на турнире UFC 235.