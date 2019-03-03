Российский боец Магомедшарипов ожидает поединок за титул чемпиона UFC
Российский боец Забит Магомедшарипов после победы над американцем Джереми Стивенсом заявил, что в ближайшее время ему могут предложить титульный поединок в полулегком весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
«Я думаю, что где-то уже через бой будет титульный поединок. Стивенс достаточно высок в рейтинге, после него должен быть соперник из топ-5, ну а потом, если все будет хорошо, то титул», — цитирует Магомедшарипова ТАСС.
Ранее сообщалось, что россиянин одержал победу над Стивенсом единогласным решением судей на турнире UFC 235.