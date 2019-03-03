Россиянин Магомедшарипов одержал победу над Стивенсом на турнире UFC 235

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Джереми Стивенсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 235, сообщает «Советский спорт».

Поединок в полулегкой весовой категории продлился все три раунда. По итогам боя победу единогласным решением судей была присуждена Магомедшарипову — 29:28, 29:28, 29:28.

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Для россиянина это 18 победа в профессиональной карьере и пятая в UFC.

Ранее сообщалось, что американское антидопинговое агентство (USADA) признало невиновным российского бойца смешанных единоборств (ММА) Муслима Салихова по делу о нарушении антидопинговых правил.