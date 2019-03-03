Россиянин Магомедшарипов одержал победу над Стивенсом на турнире UFC 235
Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Джереми Стивенсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 235, сообщает «Советский спорт».
Поединок в полулегкой весовой категории продлился все три раунда. По итогам боя победу единогласным решением судей была присуждена Магомедшарипову — 29:28, 29:28, 29:28.
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Для россиянина это 18 победа в профессиональной карьере и пятая в UFC.
Ранее сообщалось, что американское антидопинговое агентство (USADA) признало невиновным российского бойца смешанных единоборств (ММА) Муслима Салихова по делу о нарушении антидопинговых правил.