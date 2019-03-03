Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл восхитился российской продавщицей, нокаутировавшей буйного покупателя, передает «Советский спорт».
«Если играешься с перьями, будь готов к тому, что пощекочут зад», — написал британец в инстаграме.
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Видеозапись из магазина в Гусь-Хрустальном стала популярной на сайте Reddit. В ролике один из покупателей бьет другого о холодильник. Подошедшая в дебоширу продавщица нанесла ему несколько ударов и отправила мужчину в нокаут.
Ранее сообщалось, что защита российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко планирует обжаловать решение Кисловодского городского суда о его аресте.