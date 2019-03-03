«Барселона» обошла «Реал» по количеству побед в «Класико» впервые с 1932 года

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«Барселона» обошла мадридский «Реал» по количеству побед в «Класико» впервые с 1932 года, сообщает «Советский спорт».

Победа над столичным клубом в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:0) стала для каталонцев 96-й в истории противостояния.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также на этой неделе клубы встретились в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась разгромной победой «Барселоны» со счетом 3:0. По сумме двух встреч в решающий раунд турнира вышли сине-гранатовые.