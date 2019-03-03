В драке перед матчем «Црвена Звезда» — «Партизан» ранены 13 человек

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Перед матчем 24-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» — «Партизан» произошли столкновения между фанатами обоих клубов и сотрудниками правопорядка, передает РИА «Новости».

«Шесть бригад скорой помощи выехали на место инцидента с болельщиками. В столкновении пострадали 13 человек, шесть из которых — сотрудники полиции», — заявила начальница белградской скорой помощи Мара Петровича в эфире национального телевидения.

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Встреча между «Црвеной Звездой» и «Партизаном», прошедшая на стадионе «Райко Митич», завершилась со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что во время третьего матча плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и петербургским СКА на трибунах началась драка с участием болельщиков крансо-белых и сотрудников правопорядка.