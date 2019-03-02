Россия планирует провести летнюю Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин на встрече с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) заявил, что Екатеринбург войдет в число претендентов на проведение летней Универсиады 2023 года, передает «Советский спорт».

По его словам, заявка на проведение соревнований уже подана.

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«Мы уже выставили заявку на проведение летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбург», — глава страны к членам комитета.

Президент активно предлагал FISU обратить внимание на Екатеринбург, как на достойный город.

«Мы будем рады заняться организацией этого мероприятия. И сделаем его красивым и ярким», --обнадежил Путин.

2 марта состоялась церемония открытия XXIX зимней Универсиады. Это первые зимние всемирные студенческие соревнования, которые продут в нашей стране.

Ранее в Красноярске зажгли огонь Универсиады-2019.