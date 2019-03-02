В Красноярске зажгли огонь Универсиады-2019
В Красноярске состоялась торжественная церемония зажжения огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Огонь Игр доверили зажечь десятикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Сергею Ломанову-младшему и двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Светлане Хоркиной.
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За 76 комплектов наград в различных видах спорта будут бороться около трех тысяч студентов из 59 стран мира.
Завершатся соревнования 12 марта.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию культурной программы открытия зимней Универсиады.
Ранее сборная России вырвала победу у Словакии в матче Универсиады.