Российский боец вернется в UFC
Американское антидопинговое агентство (USADA) признало невиновным российского бойца смешанных единоборств (ММА) Муслима Салихова по делу о нарушении антидопинговых правил,передает ТАСС.
Уже в ближайшее время спортсмен может провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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«Обвинения с меня сняты, я могу драться», — заявил Салихов.
У Салихова оказался положительным результат допинг-пробы Салихова, взятой во внесоревновательный период 7 июня 2018 года. С того момента проводились проверки по делу.
Салихов выступил UFC дважды (победа и поражение). Всего на счету 34-летнего спортсмена 13 побед и два поражения в ММА.
Ранее немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу.