Вице-президент украинского клуба спел матерную песню и уволился

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Вице-президент львовских «Карпат» Олег Смалийчук ушел в отставку после скандального виде, на котором он вместе с фанатами спел матерную песнь про команду «Львов», передает «Советский спорт».

«Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент «Карпат», — написал Смалийчук в фейсбуке.

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Функционер, занимавший пост вице-президента «Карпат» с ноября 2017 года, также поблагодарил всех за поддержку.

Ранее сообщалось, что тренер украинской команды был отстранен от хоккея на два года за драку с судьей.