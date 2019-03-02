Экс-чемпион мира по боксу вышел на лед и «избил» игрока НХЛ

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» оригинально отпраздновал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата, передает РИА «Новости».

После завершения встречи на лед вышел бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд и провел бой с форвардом «ураганов» Джорданом Мартинуком. Для победы экс-боксеру хватило одного удара, после которого хоккеист упал на лед.

Ранее вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс встретился со своим фанатом и осуществил желание его умершей от рака матери.