Хабиб Нурмагомедов нашел главе UFC новую работу после увольнения

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал видеоролик, в котором глава организации Дана Уайт анонсирует турнир UFC 235, передает «Советский спорт».

«Отличный анонс от Уайта. Дана, когда тебя уволят из UFC, думаю, у тебя будет отличная работа на телевидении», — написал Нурмагомедов в твиттере.

На турнире UFC 235, который пройдет 2 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс проведет первую защиту титула в полутяжелом весе в поединке против Энтони Смита, Камару Усман встретится с действующим чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли, Бен Аскрен впервые сразится в UFC в бою с Робби Лоулером, а Забит Магомедшарипов поборется с Джереми Стивенсом.

Great announcement by @danawhite

Dana, when you will get fired from UFC, I think you'll have great job on television