Овечкин установил очередное достижение в НХЛ

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В матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) отличился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, сообщает «Советский спорт».

Россиянин достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. Теперь на его счету 10 таких сезонов, что стало уникальным достижением лиги. У Уэйна Гретцки и Майка Босси таких сезонов по девять.

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Стоит отметить, что назадолго до этого Овечкин стал еще и самым результативным россиянином в истории НХЛ.

Ранее россиянин Никита Кучеров был признан первой звездой февраля в НХЛ.