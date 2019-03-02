Неймар: все винят меня в проигрышах сборной Бразилии

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Форвард «ПСЖ» Неймар пожаловался на то, что в случае поражения сборной Бразилии всегда винят его, сообщает «Советский спорт».

Бразилец категорически не согласен с подобными претензиями.

«Я думаю, что меня критикуют чрезмерно и необъективно. Но так было на протяжении всей моей карьеры. Когда сборная Бразилии проигрывает, все давление сваливают на мою спину. Думаю, что в похожей ситуации оказывается Фернандиньо. Ему тоже сильно достается.

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Критика в связи с симуляциями на чемпионате мира 2018 года? Я пересмотрел все наши матчи и задумался, действительно ли симулировал», — заявил Неймар в интервью Globo TV.

На прошедшем в России чемпионате мира — 2018 сборная Бразилии дошла лишь до четвертьфинала, где проиграла сборной Бельгии (1:2).

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