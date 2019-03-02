Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб, сообщает «Советский спорт».
Случится переход в другую команду, если нынешнему клубу игрока не удастся пробиться в Лигу чемпионов на сезон-2019/2020.
Как сообщает Tuttosport, за французом давно наблюдает «Ювентус», из которого Погба как раз и перешел в «МЮ».
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Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая от первой четверки, попадающей в Лигу чемпионов, на одно очко.
Ранее экс-игрок «МЮ», известный швед Златан Ибрагимович стал капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси».